Esta es la triste historia de la exbailarina de JLo que ahora vive en la calle

Suzy Pérez, una conocida modelo originaria de República Dominicana, que trabajó como parte del equipo de Jennifer López y P. Diddy, fue captada en su trágico estilo de vida en las calles de Manhattan, por el programa "El Gordo y La Flaca". Durante la entrevista Pérez contó la trágica historia que le tocó vivir.

Según contó la exmodelo su vida cambió cuando ella firmó con una agencia de modelaje italiana, que la raptó para explotarla sexualmente. Allí abusaron de ella y la golpearon dejándola en la calle.

"A mí me dieron una golpea’ que me dieron pa’ muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí", reveló en la entrevista. Sobre poder salir de las drogas dice que no es tan fácil porque no es como desenchufar un cable, ''ya mi cuerpo está adaptado'', agregó.