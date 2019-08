Mujer salva la vida de suicida con canción de Linkin Park

La música salva vidas. Una profesional de la salud logró salvarle la vida a un hombre que planeaba suicidarse saltando de un puente, gracias a las letras de una canción de Linkin Park.

Cristina Settanni se encontraba conduciendo por la carretera en Orlando (Estados Unidos), cuando notó a un hombre sentado al borde de un puente. Ella decidió detenerse y hablar con él: ''Paré porque he estado donde él estaba. Por eso sé cómo se siente al estar en el borde (del abismo) y pensar que esta es tu única opción", dijo. "Necesitaba que alguien le mostrara que a alguien le importaba lo suficiente como para decirle que no tenía que hacerlo'', añadió Settanni.

La mujer afirmó que le citó al desconocido la letra de la canción 'One More Light' ('Una luz más', en inglés) de la banda Linkin Park: "¿A quién le importa si se apaga una luz más? Pues, a mí me importa". De acuerdo con sus declaraciones, al oír esas palabras, el hombre empezó a llorar.

Un agente policial llegó en respuesta a varias llamadas al 911 sobre el sujeto. Las imágenes de la cámara corporal del oficial muestran a Cristina sentada con él al borde del precipicio. El policía tomó al hombre y lo alejó del peligro.