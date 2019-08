Reportan muerte del hijo de Osama bin Laden, considerado el líder Al Qaeda

Información de fuentes de la Administración estadounidense a varios medios internacionales, Hamza bin Laden, hijo del fallecido terrorista Osama bin Laden y considerado una figura clave de Al-Qaeda, ha fallecido.

El pasado mes de febrero, las autoridades norteamericanas ofrecían una recompensa de hasta un millón de dólares(800.000 euros) por información sobre su paradero, esto tras acusarlo de haber amenazado a Estados Unidos en reiteradas ocasiones por la muerte de su padre, quien fue el autor del atentado a las Torres Gemelos el 11 de setiembre del 2001.

No se ha revelado detalles de la muerte del sujeto de 30 años, sin embargo The New York Times señala que la operación para ejecutarlo tuvo lugar en algún momento durante los dos primeros años de la Administración de Trump, es decir antes que se ofreciera dicha recompensa.