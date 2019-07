La impactante imagen de un león marino atrapado en la boca de una ballena

Chase Dekker, un fotógrafo estadounidense especializado en vida silvestre, captó el impactante momento en que una ballena jorobada salió a la superficie marina y devoró a un león marino con su enorme boca.

Según medios internacionales, el grupo de Dekker se encontraba en una expedición para observar ballenas la semana pasada en la bahía de Monterrey, en la costa de California. El fotógrafo, quien también trabaja como naturalista para una conocida empresa, vio como una de las tres ballenas que había en la zona abrió la boca para comer peces y accidentalmente se comió al león marino.

El naturalista logró fotografiar el peculiar momento y luego subió la imagen en su cuenta de Instagram: "Tan pronto como vi esta fotografía, supe que podría ser una de las fotos más raras que he tomado. No es la más bella, no es la más artística, pero probablemente sea algo que nunca vuelva a ver", señaló.