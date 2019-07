EEUU: Google pagará una multa multimillonaria por recopilar datos de menores

El gigante tecnológico llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos por no restringir el acceso a niños que accedían a una conocida plataforma de videos.

Google pagará una multa multimillonaria por recopilar datos de menores que accedían a YouTube. Aún no se conoce la cantidad, pero será de varios millones de dólares los que el gigante tecnológico tiene que pagar al Gobierno de los Estados Unidos por no haber tomado las medidas adecuadas para que los menores de edad no tengan acceso a imágenes inapropiadas en dicha plataforma de videos.

El gigante tecnológico recopilaba información personal de menores de 13 años, incluyendo la ubicación, identificadores de dispositivo y números de teléfono, y los rastreaba sin su consentimiento

Cuando los niños accedían a estos contenidos, Google recopilaba sus datos para dirigir anuncios a los menores a través de su plataforma y sacar rendimiento económico.

Por su lado la plataforma de vídeos está considerando quitar todos los contenidos infantiles de su portal principal y traspasarlos a la app para niños en respuesta a la polémica.

Cabe señalar que esta multa llega solo cuatro meses después de que la Comisión Europea castigara a Google con una sanción de 1.494 millones de euros por “abusar de su posición dominante” en el mercado publicitario online durante diez años mediante su plataforma Google AdSense.