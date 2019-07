Youtuber muere atropellada mientras viajaba en scooter eléctrico

Emily Hartridge, una conocida youtuber, murió el pasado viernes en un accidente entre el scooter eléctrico que conducía y un camión en el barrio londinense de Battersea y se convierte así en la primera víctima mortal de un incidente con estos nuevos vehículos en el país.

La noticia fue anunciada a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la propia joven de 35 años, quien tenía previsto participar en un encuentro para mujeres sobre salud mental en la tarde del sábado: "Esto es algo horrible que decir en Instagram, pero sabemos que muchos de ustedes esperaban ver a Emily hoy y esta es la única manera de contactarlos a la vez. Emily estuvo involucrada en un accidente ayer y falleció. Todos la queríamos mucho y nunca la olvidaremos".

Hartridge comenzó a publicar hace siete años, y a menudo subía videos en forma de lista, que solía titular ''10 razones por las que…'' en los que los que trataba temas como el sexo, relaciones, amor, género y vida. Pero también publicó acerca de su vida personal, como la congelación de sus óvulos, su sexualidad y salud mental, como un video titulado ''Medication Sent Me Insane'' (los medicamentos me volvieron loca).