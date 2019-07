Joven quedó con graves quemaduras por salvar a su sobrina en incendio

En, un joven de 20 años natural de Washington, fueporen todo el cuerpo trasa su sobrina de un voraz

Derrick Byrd también rescató a otros dos sobrinos de 6 y 4 años que brincaron desde la ventana y fueron atrapados por él, pero Mercedes, de 8, estaba demasiado aterrada para lanzarse al vacío. Inmediatamente, el joven corrió a encontrarla, la cubrió con su camiseta para que no respirara el humo y salió del edificio provocándose quemaduras de cuarto, tercer y segundo grado. No obstante, declaró a los medios que no se arrepiente de nada.

Ahora, su rostro, cuerpo y brazos están cubiertos por gasas y deberá permanecer internado en el Hospital Comunitario Grays Harbor. Hasta el momento ni el Departamento de Policía ni los investigadores contratados para estudiar el caso han esclarecido los motivos del que produjeron el fuego.