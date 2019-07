Trump arremete contra embajador británico y lo llama "chiflado y estúpido’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a causar polémica tras calificar al embajador británico en Washington, Kim Darroch, de “chiflado, estúpido e imbécil pomposo”, en medio de la polémica por la filtración de cables críticos con su Administración.

El chiflado embajador que el Reino Unido ha endosado sobre EE.UU. no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar a su país, y a la primera ministra Theresa May sobre su fallida negociación del Brexit, y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se gestionó”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

“No conozco al embajador, pero me han contado que es un imbécil pomposo”, agregó.

El mandatario norteamericano dio estos polémicos calificativos luego que se filtrara documentos redactados desde 2017 en los que Darroch criticaba a la Administración estadounidense y lo calificaba como ‘inepto’.