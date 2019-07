Eugenio Derbez fue golpeado brutalmente por defender a un perro

El actor mexicano Eugenio Derbez reveló, durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el terrible momento que vivió cuando defendió a unos canes que estaban siendo maltratados.

Aunque fue atendido de inmediato, el comediante dice que aún vive con las secuelas: ''Tengo este lado de acá (lado del ojo derecho), si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo más caído. Tengo mucho más caído este cachete que el del otro lado, hasta la uso para las películas, lado triste, lado alegre'', indicó.

"Siempre ando metido en problemas por defender a los perros, un día voy a ser un libro contando todas las historias de cuando me he metido (a defender a los animales) y hasta cuando me desfiguraron esta parte de la cara por defenderlos", agregó.