Nuevo escándalo: Alejandra Guzmán acusa a su hija Frida Sofía de haberla golpeado

La reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece cada más difícil de concretarse. Un nuevo escándalo envuelve a madre e hija luego que la cantante mexicana acusara a la joven de 27 años de haberla agredido físicamente en varias oportunidades.

“Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé”, dijo la cantante, quien además aseguró que su hija tiene problemas con el alcohol.

La 'Reina de corazones' agregó que Frida sufre un trastorno de personalidad desde hace varios años.

"Soy su madre y comprendo que no esté en su mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy pero ella necesita ayuda porque tiene border personality...", reveló la cantante.

FRIDA RESPONDE

Tras estas duras revelaciones, la hija de la artista respondió entre lágrimas que nada es cierto. Y que por el contrario fue ella quien sufrió maltratos físicos y psicológicos.

“Ya basta de mentirle a la gente, ¿no? Ahora que yo estoy madreando o madreé a Alejandrita, mejor hay que conseguir testigos, hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, fisiológico… La única violenta, agresiva y abusiva eres tú”, dijo en un video de Instagram.