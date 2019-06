Ave es captada alimentando a su cría con colilla de cigarro

En Estados Unidos, una joven paseaba por la playa de Saint Pete, cuando vio a un rayador americano, (también conocida como ave pico de tijera) alimentando a su cría y decidió tomarles fotos.

Karen Mason, voluntaria en una organización dedicada a la conservación de la naturaleza, contó a un medio internacional que dio cuenta en su computadora que lo que comía el polluelo no era comida para aves: "Por casualidad la vi dando de comer a su cría y me di cuenta de que no era un pez, pero en realidad no sabía qué era (...) Ahí me di cuenta de que era una colilla de cigarrillo".

La mujer compartió la fotografía en redes sociales para crear conciencia sobre los efectos de la basura en el medio ambiente.