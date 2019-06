Venezuela: denuncian asesinato de militar secuestrado por fuerzas leales a Maduro

La abogada Tamara Suju denunció a través de su cuenta de Twitter que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela torturaron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien finalmente falleció este sábado en la madrugada.

“Detenido el 26 de junio, ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Se le pedía ponerse en pie pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado al hospital y falleció hoy a la 1 am”, señaló la letrada.

La abogada anunció que llevará personalmente este caso a la Corte Penal Internacional. "El capitán habría confirmado asistiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por el DGCIM, pero no podía casi gesticular palabras. Sólo decía auxilio. Auxilio. Su estado era ya crítico”, lamentó.