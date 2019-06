El desgarrador relato de abuela de niña fallecida en frontera de México

Rosa Ramírez, madre del hombre que se ahogó junto con su hija de casi 2 años mientras intentaban cruzar el río Bravo rumbo a Texas señaló que le es difícil ver la desgarradora fotografía de sus cuerpos, pero también encuentra consuelo en la forma en que se aferraron el uno al otro en sus últimos momentos.

"El último mensaje me lo mandó mi hijo el sábado, me dijo que me amaba y 'cuídense aquí estamos bien'. Ese mensaje yo lo sentí como una despedida", relató.

Por otro lado, la esposa de la víctima contó a los medios que el agua se llevó primero a su hija y fue su padre quien salió en su ayuda, pero la corriente del río arrastró a ambos y desaparecieron. Lamentablemente, ninguno logró cruzar la frontera y fueron padre e hija quienes terminaron perdiendo la vida.

Entre lagrimas Rosa Ramírez indicó que siempre recordará a Óscar como un buen hijo, trabajador y soñador. Asimismo, precisó que él junto a su pequeña serán enterrados en el Cementerio La Bermeja en San Salvador.