Murió Max Wright, el recordado Willie de la serie "Alf"

Max Wright, el actor recordado por interpretar al papá en la serie "Alf" falleció a los 75 años, según informó TMZ. El intérprete de "Willie" fue diagnosticado de linfoma en 1995, aunque con los años había experimentado una notable mejoría.

Su papel más recordado fue el del humano que acogía a un extraterrestre del planeta Melmac, en la sitcom de los '80. Sin embargo, también apareció en la película "All That Jazz" y series como "Friends", "The Drew Carey Show", "Mad About You" y "Norm".

El artista murió en su casa de Hermosa Beach, California.