¿Por qué Donald Trump retrocedió en su orden de atacar Irán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó a través de su cuenta de Twitter los motivos por los cuales decidió retroceder y cancelar el bombardeo a Irán, minutos antes de que el Pentágono lo lleve a cabo.

“Pregunté cuánta gente podía morir. ‘150, señor’ me dijo un general. Lo paré 10 minutos antes del ataque porque no me pareció proporcional en represalia por derribar un avión no tripulado”, señaló el mandatario.

Asimismo agregó que no tiene ningún apuro en responder a la acción iraní, que este jueves derribó un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz porque consideró que violó los espacios aéreos para una misión de espionaje.

“No tengo prisa, nuestro ejército está reconstruido y listo para actuar. Las sanciones están golpeando fuerte y añadimos más anoche. Irán nunca tendrá el arma nuclear, ni contra EEUU ni contra el mundo”, aclaró Trump.