EEUU: investigan a YouTube tras ser acusado de no proteger a usuarios niños

Los reguladores estadounidenses tratan de averiguar si la plataforma de videos YouTube ha violado la ley al exponer a los niños a contenidos inapropiados o al recopilar datos personales sobre ellos, según informó este miércoles The Washington Post.

En abril de 2018, una veintena de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de protección a la infancia acusaron a la empresa de recopilar información personal de menores en YouTube, sin que los padres estuvieran al tanto.

Según estas asociaciones, esto viola la ley sobre protección de la privacidad de los niños en internet. Las investigaciones siguen las quejas de asociaciones ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) sobre estos temas.

The Washington Post y el The New York Times señalan que la FTC se encuentra en una etapa avanzada en sus investigaciones, lo que eventualmente podría llevar a multas e imposición de recursos.

Según el Wall Street Journal, YouTube está considerando algunas opciones, como eliminar la sucesión automática de videos, o incluso poner todo el contenido de los niños en un sitio web dedicado a los menores de 13 años en YouTube, creado en 2015.