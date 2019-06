Niño ofrece ahorros para recuperar celular con recuerdos de su madre fallecida

En Argentina, un niño de 10 años, pidió a través de una grabación difundida en redes sociales, que le devuelvan su teléfono celular, ya que (aparentemente) contenía imágenes y videos de sus madre, quien falleció cuando apenas tenía 10 meses.

El menor contó que extravió el móvil cuando viajaba con su abuela en un bus de transporte público, dejándolo en el asiento de atrás, es por ello que su familia también hizo un llamado para que el celular retorne a manos del pequeño.

''Hoy me olvidé mi celular en un remi que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando era muy chiquito. Yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz. No quiero olvidarla'', mencionó el menor en un video que se ha viralizado en las redes.

Pero esto no es todo, ya que además ofrece una recompensa por su celular. ''Tiene un valor muy emocional, daría lo que fuera para recuperar el celular. A la persona que encuentre el celular le diría muchas gracias, lo abrazaría y le daría el dinero'', agregó.