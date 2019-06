Jóvenes roban y asesinan a caballo ''para poder comer''

En Argentina, tres jóvenes se enfrentan a un delito de maltrato animal después de robar un caballo y asesinarlo a martillazos. El sacrificio fue grabado por una de las implicadas y subido a Internet, por lo que se viralizó en las redes sociales.

Otro de los acusados argumentó que encontró al animal y lo montó un rato hasta que decidió sacrificarlo porque no tenía trabajo ni "nada para comer". El joven, que se enfrenta a cinco años de cárcel por otro delito, añadió que no quería que el animal sufriera: "Le di varios golpes con un martillo tapándole primero la cabeza, pero como no moría le tuve que clavar un cuchillo", indicó.

El caso generó un debate jurídico previo al juicio porque la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) intentó constituirse en parte querellante en representación del animal muerto, pero la justicia se lo denegó.