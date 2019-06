Pareja de lesbianas es agredida brutalmente en autobús por grupo de hombres

Una pareja de lesbianas fue agredida brutalmente cuando viajaba en un autobús nocturno de Londres. Las dos jóvenes regresaban a casa después de tomar algo, cuando "al menos cuatro hombres", comenzaron el ataque lesbófobo llamándolas 'lesbianas' y haciendo gestos con sus manos mientras las insultaban.

"Nos pedían que nos besáramos para su deleite, diciéndonos lesbianas, aludiendo a poses sexuales. Como si fuéramos un espectáculo y ellos la tribuna a entretener", señaló Melania Geymonat (una de las agredidas).

Asimismo, indicó en su Facebook, lo ocurrido dentro del vehículo, pero el ataque no quedó ahí y en un intento de "controlar las aguas", cuenta la joven, comenzó a hacer chistes: "Realmente pensé que podía mediar la situación que pasaría como uno de los desagradables momentos que usualmente debemos soportar como mujeres y como homosexuales, y que se calmarían".

Geymonat recordó ver a su pareja peleando con tres de ellos. Es entonces cuando se acerca y ve "la gravedad" de lo que está ocurriendo, puesto que Chris estaba ensangrentada: "Lo siguiente que sé es que me parten la nariz y sólo veo mi sangre. No sé si perdí el conocimiento. Recuerdo llenar de sangre el bus que ya estaba parado con la policía", relató la joven. Pero no solo fueron agredidas, también les robaron.

Por último, la joven aprovechó su mensaje para exigir que este tipo de violencia sea visible y con el objetivo de generar conciencia en la sociedad.