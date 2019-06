España: Shakira declarará por presunto fraude fiscal

La cantante Colombiana, declarará ante el Juzgado de Barcelona por no haber declarado sus impuestos entre el 2011 y 2014. La cifra asciende los 14,5 millones de euros.

El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira la ha citado a declarar como imputada por seis delitos contra la Hacienda pública de España. La declaración ante el juzgado de instrucción de Esplugues de Llobregat, una localidad en el noroeste de Barcelona, estaba prevista para el 12 de Junio, sin embargo, fue adelantada para este jueves 6.

La acusación del Ministerio Público es por no haber pagado sus impuestos en España entre el 2011 y 2014. El monto no declarado en este periodo sería de 14,5 millones de euros. Los abogados de la cantante alegan que sus ingresos en dichos periodos procedían de sus giras internacionales y en ese tiempo Shakira no vivía en España.