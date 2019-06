Wisin sufre aparatosa caída en pleno concierto [VIDEO]

El cantante puertorriqueño Wisin, sufrió una aparatosa caída cuando se estaba despidiendo de sus seguidores y agradeciéndoles por haber asistido al concierto en Texas (Estados Unidos).

"Gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Somos los líderes W Yandel", dijo Wisin y al finalizar estas palabras dio un paso hacia atrás y cayó, pues justo ahí se terminaba la tarima del escenario. De inmediato algunos miembros de su staff saltaron y fueron a ayudarlo.

A pesar de que fue aparatosa la caída, afortunadamente él mismo confirmó en su cuenta de Instagram que no fue nada de gravedad.

"A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída", señaló.