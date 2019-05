Sicarios se graban cantando antes de mortal balacera

El pasado fin de semana se filtró un indignante video grabado por un grupo de sicarios mexicanos previo a un sangriento enfrentamiento de dos cárteles en el estado de Michoacán, que dejó varios muertos.

Según medios internacionales, los protagonistas del video corresponden a integrantes del cártel Los Viagra, que actualmente disputa el control del narcotráfico en Michoacán con el cártel Jalisco Nueva Generación.

Las imágenes muestran a sujetos fuertemente armados en una camioneta bromeando y saludando a la cámara mientras escuchan la canción 'To My Love', del grupo colombiano Bomba Estéreo, antes de enviar un mensaje de 'amor': ''No todo es guerra en la vida, también existe el amor. ¡Ánimo gente!'', advirtió uno de los sujetos al finalizar la grabación.