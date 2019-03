Brasil: expresidente Michel Temer fue detenido por caso Lava Jato

La Policía Federal lo detuvo en Río de Janeiro. Se trata del segundo ex mandatario brasileño en ser apresado por causas de corrupción.

En Brasil, la Policía Federal arrestó en horas de la mañana al expresidente Michel Temer en un caso vinculado a Lava Jato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de ese país y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del ex ministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex presidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

El caso Lava Jato que destapó las corruptelas en Brasil, cumplió cinco años el domingo pasado. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios terminó por destapar una red que ha salpicado a ex ministros, diputados, ex gobernadores y ex mandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Cabe señalar que se trata del segundo ex mandatario brasileño en ser apresado por causas de corrupción, después de Lula da Silva.