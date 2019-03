Juan Guaidó por apagón: señores de las fuerzas armadas, es el momento, ya no hay excusas.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció por el apagón que ya suma más de 48 horas en varias regiones del país, de igual forma anunció un aumento en la presión contra el gobernante Nicolás Maduro.

En declaraciones a la prensa dijo: “Señores de las fuerzas armadas, es el momento, no hay más. Ya no hay excusas. Ya no se pueden esconder detrás del dictador que todo el planeta sabe -y ustedes saben- que no tiene cómo resolver nada y que no protege a nadie”.

También indicó que este lunes sesionará de emergencia la Asamblea Nacional y que ese domingo se llevarán a cabo las protestas a nivel nacional. De igual forma, pidió a los ciudadanos venezolanos que “no se acostumbren a la emergencia”.

APAGÓN EN VENEZUELA

Desde el jueves en la tarde, un gran apagón golpea a Venezuela. Aparentemente el suministro se iba recuperando de a pocos entre el viernes y sábado, pero nuevos cortes masivos vuelven a afectar Caracas, además de 22 estados.

Todo indica que una falla en la central hidroeléctrica de Guri, la más importante del país, es lo que ha dejado a Venezuela sin servicio. Todo esto ocurre en medio de denuncias de “sabotaje” del Gobierno de Maduro.