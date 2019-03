FOTOS: conocido DJ muere con su hijo en brazos

Un hombre de 42 años murió con su bebé en brazos luego de beber alcohol en exceso y tomar drogas en una noche. La víctima identificada como Michael Hollingworth, era un reconocido DJ local. Su repentina muerte ocurrió en la localidad de Cleethorpes, Inglaterra.

Horas antes, Hollingworth participó de una fiesta que animó con su música y allí realizó una peligrosa combinación de cocaína con alcohol. Al terminar su jornada laboral, casi como si supiera que eran sus últimas horas, se dirigió a la casa de su ex novia, tomó a su bebé de ocho meses y se quedó dormido con él.

''Él me estaba diciendo cuánto me amaba, y cuánto amaba a sus hijos. Luego se durmió, y comenzó a roncar pero luego se detuvo. Intenté despertarlo pero no lo hacía'', explicó Hollie Bridgewater, su actual mujer, que se encontraba en compañía de la ex del DJ, Lashana Nottingham.

Una autopsia reveló que habían encontrado niveles letales de cocaína en su organismo, con ''bajas concentraciones'' de morfina, Diazepam, fentanilo, y codeína. El juez forense en funciones, concluyó la muerte de Hollingworth fue accidental y producida por drogas.