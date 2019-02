Guaidó: “Hay amenazas y pareciera que quieren ejecutarme”

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista a El Tiempo de Colombia, reveló que existe amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro para evitar su regreso a Caracas, sin embargo, aseguró que esta semana viajará a la capital venezolana para cumplir con sus funciones de Jefe de Estado.

“Hay amenazas de muerte en los recientes días. Fueron llamadas a familiares. Quieren evitar mi regreso a Caracas, generar confusión, generar miedo y no descartamos también que una de esas opciones sea esa. Hemos visto cómo masacraron en Santa Elena de Uairén, cómo utilizaron colectivos armados para contener la ayuda humanitaria, cómo quemaron las ayudas, así que esa es la metodología de una dictadura en sus últimos días. El desespero y la única línea que tienen es precisamente esa opción. Como ya están las amenazas y pareciera que quieren ejecutarme”.

Guaidó descartó quedarse en el exilio, por lo que aseguró que tomará las previsiones necesarias para regresar a Venezuela, asimismo dijo que no teme por su vida sino por la crisis que se agudiza en su país. “Mi miedo no es por mi vida o por mi libertad, yo sé a lo que me estoy enfrentando. Todos los que hacemos política en Venezuela sabemos a lo que nos exponemos. Tenemos miles de presos políticos, exiliados, asilados, desterrados, asesinados como el caso de Fernando Albán. Así que eso no es lo que nos va a detener. Vamos a tomar las previsiones necesarias y vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones en Caracas. Nosotros vamos a seguir determinadamente trabajando por nuestra gente”.

El también Presidente de la Asamblea Nacional reiteró que todas las opciones están sobre la mesa para lograr un cambio político en el país petrolero. “Todas las opciones para lograr el cese de la usurpación, que no tenga costo social, las vamos a ejercer en la construcción de capacidades. Esto no es que uno levante un teléfono y pide un delivery y llega la fuerza. Eso no funciona así, eso también tiene que entenderlo sobre todo el pueblo de Venezuela y también lo debe entender así el mundo. No es una opción que alguien elige. Nadie quiere elegir esa opción”.

Aseveró que Maduro no cuenta con respaldo popular, por el contrario dijo que están resistiendo a lo inevitable. “Es evidente que no lo tiene hace mucho tiempo. Por eso ganamos mayoritariamente el Parlamento, por eso la gente se moviliza como se moviliza. Ellos están resistiendo. No están haciendo ejercicio de gobierno. ¿Resistiendo a qué? A lo inevitable. Esto es, insisto, una dictadura y están resistiendo, están haciendo costosa esa transición, la están haciendo costosa en vidas humanas, la están haciendo costosa en la economía, la están haciendo costosa en relaciones internacionales, pero es indetenible ya en este punto”.

El Mandatario interino reveló que mantiene comunicación con miembros de la Fuerzas Armadas. “Todos los días y a cada minuto. Me acaban de llamar tres sargentos. Hay de todo rango. Yo he sido muy responsable con eso porque la persecución está muy acentuada en Venezuela”.

Sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, Guaidó respondió a Edulfo Peña, editor político de El Tiempo, que seguirán insistiendo. “Vamos a seguir acopiando ayuda humanitaria, necesaria en la crisis que hoy persiste en Venezuela. Hemos recibido ya el apoyo de muchos países en tratamientos para cáncer, en insulina, en tratamientos para enfermos crónicos, en alimentos y asistencia para niños desnutridos. Eso continúa, ese trabajo y esa labor continúa porque persiste la emergencia”.

Guaidó relató como hizo para viajar de Caracas a Cúcuta, puesto a que el Tribunal Supremo de Justicia prohibió su salida del país. “Casi 42 horas pese a la persecución, amenazas, a través de distintos medios. Tuvimos que utilizar métodos alternativos de vestimenta inicialmente. Tuvimos que dejar la maleta. Tuvimos que hablar con muchos militares, tuvimos que hablar con mucha gente que está intentando ayudarnos”, narró.