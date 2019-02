Venezuela: General chavista reconoce a Guaidó como Presidente Encargado

El Mayor General del Ejército de Venezuela retirado y diputado electo por el chavismo, Hugo Carvajal, reconoció este jueves al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado, y pidió a Nicolás Maduro asumir su responsabilidad por la crisis que a la que sumió al país.

“Ya ha sido más que suficiente. Nicolás asume tu responsabilidad así como Chávez la asumió en su momento. Has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que le robaste, eso sin contar con todos los fallecidos por falta de medicinas e inseguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra, asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social que has plagado a toda Venezuela”

Carvajal, quien es conocido por cumplir una carrera militar por más de 30 años, en la que dirigió la inteligencia y contrainteligencia militar por casi una década durante los dos períodos del gobierno de Hugo Chávez, llamó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a que permita el ingreso de la ayuda humanitaria al país. “¿Cómo es que teniendo el poder de dejar ingresar la ayuda humanitaria internacional a nuestro país para salvar vidas, decidirían no hacerlo?, ¿serán tan inhumanos? ¿o es que el valor no les da para enfrentar, como deben, a quién hoy les ordena oprimir a nuestro pueblo?”.

El General se puso a la orden del Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela. “Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”, expresó.