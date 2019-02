Exigencias del Grupo de Lima "dan ganas de vomitar y reír a la vez", asegura Maduro

Respondió fuerte y claro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló el último lunes que le da ganas de "vomitar" y "reír" a la vez, el pedido del Grupo de Lima por un cambio de gobierno en el país llanero.

"Este último comunicado verdaderamente es asqueroso, asqueroso y risible, no sabes si reírte, vomitar o hacer las dos cosas (...). Cuando (lo) leí, me dieron ganas de vomitar y me reí a la vez", comentó Nicolás Maduro.

Estas declaraciones las realizó durante un acto para conmemorar el alzamiento militar del fallecido Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. El mandatario también desestimó el apoyo desde Europa a su opositor Juan Guaidó.

Cabe resaltar, que el Grupo de Lima abogó por un cambio de gobierno en Venezuela, "sin uso de la fuerza", y llamó a los militares a desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó, jefe del Parlamento, quien se autoproclamó presidente interino.