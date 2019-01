Instagram: Alejandro Sanz entrevista virtualmente a Juan Guaidó

El cantante español Alejandro Sanz entrevistó este miércoles al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de una transmisión en vivo por Instagram.

Algunos de los temas de conversación fueron la propuesta internacional del próximo sábado y la creación de un canal humanitario para llevar ayuda a los hermanos venezolanos. Además, Sanz aseguró que existen una gran comunidad de artistas listos para apoyar al país llanero.

"Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país", señaló el cantante.

Guaidó, por su lado, le contó las penurias que sufre la población venezolana; sin embargo, aseguró estar muy comprometido con la tarea que ahora le exigen todos los venezolanos.

Finalmente Sanz lo felicitó por la forma en la que está liderando la lucha por la recuperación de la democracia.

"Esperamos por unos comicios que sean realmente libres e independientes. Estaremos todos felices de ver una Venezuela de nuevo creciendo, la Venezuela que yo conocí en algún momento, Venezuela de colores, llena de entusiasmo. Esa es la Venezuela que quiero volver a ver", alentó el cantautor.