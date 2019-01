Venezuela: Solicitan prohibición de salida del país a Juan Guaidó

Tareck William Saab, Fiscal General de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar en contra de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Saab pidió al Tribunal Supremo de Justicia la imposición de las siguientes medidas cautelares innominadas de prohibición de salida del país; de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

"Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana, hemos aperturado en carácter preliminar que se dicten medidas cautelares en contra de Juan Guaidó", dijo Saab.

Esta decisión se da tras las sanciones de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA. Nicolás Maduro dijo ayer que tomaría acciones legales contra el país norteamericano y además acusó a Guaidó de haber impulsado dichas medidas, en la que se congelan más de 7 mil millones de dólares de activos al Estado venezolano hasta que no cese la usurpación en el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Juan Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional, respondió que no desestima una amenaza de cárcel por parte del régimen de Maduro. "No hay nada nuevo bajo el sol, un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es represión, persecución. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana, niños secuestrados por un régimen que no entiende que se terminó su tiempo"

En declaraciones a medios de comunicación desde el Parlamento, enfatizó que Venezuela está decidida a cambiar. "El mundo está claramente consciente de lo que ocurre en Venezuela. Así que más que otra amenaza a mi persona, al Parlamento, a la presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo".