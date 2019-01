Agregado militar de Venezuela en EEUU se rebela y reconoce a Guaidó como presidente

En un video difundido en redes sociales, el agregado militar de Venezuela en la embajada de los Estados Unidos, José Luis Silva, renunció al régimen de Nicolás Maduro para alinearse con el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó.

El coronel en actividad dijo no reconocer a Maduro como mandatario y además anunció su total respaldo al jefe de la Asamblea Nacional. Además hizo un llamado a sus compañeros a no ‘reprimir a los ciudadanos’ y a no soportar a un gobierno que ha traicionado todos los principios básicos.

“Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la fuerza de la Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guiadó”, dijo el coronel en su pronunciamiento.

Silva fue designado en su cargo por Maduro en el 2014. Hoy se convierte en el primer militar en funciones que abandona a Maduro. Cabe señalar que su decisión se da luego que el gobierno chavista le ordenara abandonar tierras estadounidenses en el marco de la ruptura de relaciones con EEUU.