¿Sin ganas de trabajar? Empresa estadounidense vende pañuelos infectados con gripe

Aunque usted no lo crea, la empresa estadounidense Vaev Tissue, ha tenido la idea de vender pañuelos 'infectados' con gripe para que sus clientes puedan enfermarse en el momento que ellos decidan.

"Prepárese para la temporada de gripe y siéntase tranquilo todo el año", así la compañía anuncia la venta de sus productos que pueden ser adquiridos por solo $79.99 .

El fundador de la empresa Oliver Niessen, comentó que envasa y envía los pañuelos con los gérmenes necesarios para infectar, con la idea de que el consumidor elija cuando enfermar. Además aseguró que el tejido de sus productos está especialmente tratado para contener y absorber los fluidos, antisépticas, sales y glicoproteínas propios del estornudo de una persona enferma y permite que el cuerpo humano potencie su sistema inmunológico.

Sin embargo, esta idea no fue compartida con Charles Gerba, un profesor de microbiología en la Universidad de Arizona, pues él considera que el problema no puede ser tratado de esta manera, ya que hay más de dos centenares de virus que provocan el resfriado común. También advirtió que infectarse a uno mismo podría ser peligroso porque no sabe cómo reaccionará un cuerpo ante un virus.