Nicolás Maduro: he decidido romper relaciones diplomáticas con EE.UU.

Nicolás Maduro emitió un discurso frente a sus seguidores desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Esto en respuesta a la ola de de manifestaciones en contra del gobierno de Maduro y la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de Venezuela.

Maduro rechazó la intervención de otros países en la actual crisis por la que atraviesa el país llanero. “El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo , no al imperialismo” y reiteró que “nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela”.

El líder chavista también anunció que Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y le dio 72 horas a todo el equipo de diplomáticos del país norteamericano para que salga del territorio venezolano.

Por otro lado, aseguró que “Venezuela no se rinde” y que el gobierno que preside "defenderá la soberanía a toda costa".

[NOTA EN DESARROLLO]