EEUU: Sistema lanzó “alerta zombie” durante apagón en ciudad de Florida

El municipio de Lake Worth, una ciudad al sur de Florida (Estados Unidos), tuvo que salir a desmentir una “alerta zombie”, que recibieron sus habitantes tras un apagón de media hora el pasado domingo. El anuncio se conoció a través de Facebook.

Durante el corte de energía ocurrido alrededor de la 1:45 a.m, los ciudadanos recibieron alertas con el texto: “Apagón de energía y alerta zombie para los residentes de Lake Worth y Terminus. En la actualidad, hay menos de 7.380 personas involucradas debido a la extrema actividad zombie. Tiempo de restauración incierto”.

Tras el incidente, las autoridades municipales se pronunciaron disculpándose y aclarando que la ciudad de Lake Worth “no tiene ninguna actividad zombie actualmente”.

En el grupo de Facebook Lake Worth Live, el portavoz municipal Ben Kerr señaló que las autoridades investigaban la alerta. “7880 clientes fueron afectados, la energía se restauró en 27 minutos. Estamos investigando los reportes de que el sistema mencionó zombies”.

“Quiero reiterar que Lake Worth no tiene ninguna actividad zombie actualmente y me disculpo por el mensaje del sistema”, añadió. Como se recuerda, este tipo de alertas han demostrado no ser infalibles. En enero una advertencia de amenaza inminente de misiles balísticos causó pánico en Hawái.