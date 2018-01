YouTube: Joven migrante venezolana conmueve a Chile cantando ópera en calles de Santiago [VIDEO]

Viral en YouTube. Pese al recelo que siempre despiertan en ciertos sectores, para quien sabe apreciarlo, el fenómeno de la migración es una oportunidad única para conocer otra cultura y muchas veces, llevarse gratas sorpresas como con una joven venezolana que cautiva a Chile.

Gabriela Pérez es una de las miles de personas que han tenido que dejar su natal Venezuela en busca de un futuro mejor, y que ahora ha cobrado una inesperada fama gracias a su gran aptitud y talento artístico, interpretando el clásico tema ‘Nessun Dorma’ en la capital, Santiago.

“Literalmente las calles del centro de Santiago son el escenario de esta venezolana y su indiscutible talento es admirado por peatones que se quedan atrapados con su voz”, señala un reportaje de la televisión sureña que ha llegado a YouTube, donde se viralizó rápidamente.

Gabriela dio el salto a la fama mediante las redes sociales al dejar atónitos a los transeúntes de Santiago de Chile con su voz.

Fue una transeúnte quien la grabó y compartió el video en Twitter, desde ahí dio el salto a la fama. Gracias al post de Patricia Valdés personas como el filántropo Leonardo Farkas le han prometido ayuda. El cantautor Fernando Ubiergo la ha llamado “un milagro en las calles de Santiago”.

Según contó Gabriela a la televisión, tuvo que dejar sus estudios de canto en su país. En Chile trabajó de mesera y cuando hace sus presentaciones la gente colabora con lo que puede. “Yo me siento bien cantando (...) Yo la ayuda la agradezco mucho (...) no estoy buscando que nadie me de nada”.