La actriz Julia Louis-Dreyfus confiesa tener cáncer de mama

La reconocida actriz Julia Louis-Dreyfus, conocida por su trabajo humorístico en la serie Seinfeld, ha revelado esta tarde padecer de cáncer de mama. La artista, conocida por sus papeles en otras producciones como Veep y Old Adventures of Old Christine, reveló la triste noticia a través de la red social Twitter.

“Una de cada ocho mujeres padece de cáncer de mama. El día de hoy yo soy una”, afirmó Louis-Dreyfus en la red social, donde añadió: “La buena noticia es que tengo el grupo más maravilloso de cuidado y apoyo de familia y amigos. La mala noticia es que no todas las mujeres tienen la misma suerte. Así que vamos a pelear todos los cánceres para que la salud universal sea una realidad”.

La actriz se encontraba negociando la séptima y última temporada de la serie Veep, producción por la que recibió su sexto premio Emmy por su papel de Selina Meyer de la cadena HBO. Los productores de la serie Veep confirmaron que los rodajes se ajustarán al tratamiento que necesitará la actriz.