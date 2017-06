Menor mata a su violador y ahora es procesada por homicidio

La adolescente fue abusada sexualmente por Miguel Pérez Alvarado el pasado primero de junio, cuando él la interceptó a la salida de su colegio y la llevó hasta un puente.

El caso, ocurrido en la ciudad de México, conmocionó al país debido al resultado final, pues la escolar llamada Itzel A.Z. en su desesperación, forcejeó con el agresor, le quitó el cuchillo que este usó para amenazarla y lo apuñaló en el pecho.

El sujeto, de 30 años, terminó con una profunda herida e intentó darse a la fuga pero fue interceptado por la policía. La menor fue rescatada y confrontada con el sujeto en ese momento, ello lo acusó y ambos fueron llevados al Ministerio Público.

A los dos días, Pérez Alvarado murió debido a la puñalada y la ahora menor es acusada de homicidio doloso, el proceso ya se inició y ella ha tenido que buscar un abogado.

“Lo que no entiendo es por qué hay una carpeta en mi contra, porque la víctima soy yo, me amenazó con un cuchillo, lo tenía en el cuello y me violó. Yo qué culpa tengo”, contó Itzel.