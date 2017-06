Presidente de Costa Rica se comió avispa por accidente durante entrevista

El mandatario Luis Guillermo Solís protagonizó un divertido incidente que ya se ha hecho viral en todas las redes sociales. Esto ocurrió durante la inauguración de una planta para producir asfalto en Paso Real, Puerto Rico.

El presidente ofrecía una entrevista los medios de prensa presentes cuando de pronto apareció una avispa que rondaba cerca al rostro del mandatario. Mientras él hablaba, esta se metió a su boca y sin querer, se la tragó,

El Presidente no pudo contener la risa, ni tampoco quienes se encontraban a su alrededor. “Me la comí, me comí la avispa. (…) Esto no se ve todos los días, esto lo van a mandar a CNN, proteína pura”, manifestó Luis Guillermo Solís.