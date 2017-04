Estados Unidos: un muerto y dos heridos deja tiroteo en centro comercial

Se conoció que el responsable del tiroteo murió en el lugar, sin embargo, aún no se comunica una versión oficial que confirme ello.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas producto de un tiroteo registrado hoy, en el centro comercial Shops at Merrick Park, en Coral Gables, Estados Unidos.

"Dos pacientes fueron transportados vía aérea. Uno murió en el lugar. No hay nadie detenido hasta el momento", declaró el teniente David Pérez del Departamento de Bomberos de Coral Gables, Florida, a CNN. Medios internacionales dan cuenta que la balacera se desató en el gimnasio del centro comercial.

La Policía de Coral Gables aún no se ha manifestado al respecto ni se ha esclarecido lo que motivó el suceso. Se conoció que el responsable del tiroteo murió en el lugar, sin embargo, aún no se comunica una versión oficial que confirme ello. La identidad del fallecido aún no fue revelada.