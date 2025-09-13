Sol Leal: de migrante venezolana a estrella de la cumbia peruana

En el podcast Historias de Panamericana, la artista narró que, pese a los momentos difíciles que le tocó vivir, siempre confió en que su voz sería la llave para construir un futuro mejor.

La cantante venezolana Sol Leal compartió en una entrevista exclusiva para el podcast Historias de Panamericana, la difícil travesía que vivió al dejar su país en busca de un mejor futuro en el Perú. La talentosa artista reveló que vivió momentos de hambre, incertidumbre y miedo durante su proceso migratorio a nuestro país, una experiencia que marcó profundamente su vida.

Ya en Lima, Sol Leal tuvo que afrontar duras pruebas, como el acoso laboral en un restaurante de Gamarra, donde trabajó para poder subsistir, además de recibir una propuesta indecente que casi la hace abandonar su sueño artístico. Sin embargo, su pasión por la música fue más fuerte y le permitió resistir las adversidades hasta abrirse camino en la escena musical peruana.

En el podcast, la artista relató también algunas anécdotas de su llegada, como la primera vez que probó el ceviche, un plato que hoy se ha convertido en uno de sus comidas favoritas. Con emotividad, recordó que, pese a los momentos más difíciles y complicados, siempre confió en que su voz sería la llave para construir un nuevo destino en una tierra lejana a la suya.

SU AMOR POR LA CUMBIA

Actualmente, Sol Leal es vocalista de la agrupación “Los Chamos de la Cumbia” y sus presentaciones se han vuelto virales en redes sociales, consolidándola como una de las voces más queridas de la cumbia peruana. Su historia forma parte de Historias, el podcast de Panamericana que se transmite todos los sábados y que revela relatos de esfuerzo, superación y esperanza.