Walmart no puede contener el alza y Donald Trump insta a que "se coman los aranceles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Walmart a no trasladar a los consumidores el impacto de los aranceles impuestos a las importaciones, especialmente las provenientes de China. A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que “entre Walmart y China deberían, como se dice, ‘comerse los aranceles’, y no cobrar NADA a los valiosos clientes”, advirtiendo además: “¡Estaré vigilando, y sus clientes también!”.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que Douglas McMillon, director ejecutivo de Walmart, afirmara en una llamada con inversionistas que la compañía enfrenta “una presión significativa sobre los costos” y que “dada la magnitud de los aranceles, incluso en los niveles reducidos anunciados esta semana, no somos capaces de absorber toda la presión”, según informó CNN. Walmart, con más de 4.600 tiendas en EE.UU., obtiene productos de países como China, México, Vietnam, India y Canadá.

Aranceles elevan costos de alimentos y productos esenciales

Economistas citados por CNN han advertido que los consumidores de ingresos bajos y medios, base histórica de Walmart, serán los más golpeados por los nuevos aranceles. “La inflación alimentaria es una preocupación muy presente”, sostuvo McMillon, quien detalló que productos como plátanos, paltas y café son importados desde Colombia, Costa Rica y Perú. Aunque no se precisaron cifras exactas, Walmart reconoció que los precios de frutas y verduras se verán afectados.

Además, el director financiero de la empresa, John David Rainey, declaró a CNBC que los precios aumentarán “mucho más” en junio. Walmart ya ha comenzado a sentir la presión desde abril, dado que los aranceles se aplican en el momento en que los productos ingresan por aduana. McMillon advirtió que la compañía intenta mantener bajos los precios controlando, por ejemplo, el desperdicio de alimentos frescos.

Tecnología, juguetes y artículos para bebés en la mira

Los efectos de los aranceles son particularmente visibles en productos como electrónicos, juguetes y artículos infantiles, muchos de los cuales dependen casi exclusivamente de la manufactura china. “China, en particular, representa un gran volumen en ciertas categorías como electrónica y juguetes”, explicó McMillon a CNN. Según la Asociación de Juguetes, el 80 % de los juguetes vendidos en EE.UU. se fabrica en China. Empresas como Hasbro y Mattel ya han anunciado posibles reducciones en su oferta de productos y subidas de precios.

Un análisis de Telsey Advisory Group reportado por CNN indicó que una muñeca Barbie aumentó su precio en 42,9 % en solo una semana. Por otro lado, expertos estiman que la consola Nintendo Switch 2 podría pasar de costar US$ 450 a cerca de US$ 600, y un iPhone 17 superaría los US$ 1.000. “Los clientes necesitan esas cosas. Incluso si subieran los precios, seguirán comprándolos”, afirmó el economista Ryan Monarch, de la Universidad de Syracuse.