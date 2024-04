¡Increíble! Aleks Syntek lanza al inodoro disco de Karol G EN VIVO: ¿A qué se debió?

El reconocido músico mexicano Aleks Syntek no se ha retraído al expresar su opinión sobre la música urbana, y recientemente ha intensificado sus críticas durante una entrevista en el 'Podcast + Pedido' con Gabo Ramos.

Syntek, quien disfrutó de una gran popularidad en las primeras décadas del siglo con éxitos que mezclaban pop y elementos electrónicos, ha mostrado su desagrado por la dirección que ha tomado la música popular, en especial el reggaetón.

ARREMETIÓ CONTRA COLOMBIANA

Syntek no se contuvo y criticó lo que él considera la superficialidad y el enfoque comercial excesivo en la música de la artista colombiana.

En un gesto que ha sido ampliamente criticado, el cantante colocó el más reciente álbum de Karol G, 'Mañana será bonito', en un inodoro, simbolizando su rechazo hacia el trabajo de la 'Bichota'.

Durante la entrevista, al ser cuestionado sobre su elección, Syntek explicó: "No me entra, no me identifico con las canciones... pero tendrán que entender que no es para mí. ¡No me vayan a funar!".