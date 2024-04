Shakira confiesa sentir vergüenza por sus canciones pasadas: "eran demasiado exageradas"

Durante una entrevista con el canal de YouTube First We Feast para promocionar su reciente álbum "Las mujeres ya no lloran", la icónica cantante colombiana Shakira abrió su corazón sobre su evolución musical y su relación con su propio repertorio.

En un giro inesperado, Shakira admitió sentir vergüenza por algunas de sus interpretaciones pasadas, describiéndolas como "demasiado exageradas" y "muy barrocas".

Según la artista, estas canciones reflejaban un estilo que ahora considera alejado de su identidad actual.

MÚSICA ACTUAL

Además, Shakira enfatizó que prefiere su música más reciente, argumentando que refleja una mayor madurez tanto en su voz como en sus elecciones musicales.

Atribuyó este cambio a su experiencia como madre, afirmando que la maternidad ha influido en la evolución de su voz y en su crecimiento personal.