DJ BoBo regresa al Perú con su exitosa gira “Evolution Live Show”

¡Ansioso por volver! El reconocido músico Peter René Baumann, más conocido como DJ BoBo, Incluyó a nuestro país en su próxima gira por Latinoamérica llamada “Evolution”. La cita es el próximo sábado 31 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El músico, bailarín y productor musical, hará bailar a todos sus fanáticos peruano al ritmo de sus mejores hits como “Somebody’s Dance with Me”, “Freedom”, “Everybody” y “Let the Dream Come True”, entre tantas otras que hasta el día de hoy continúan sonando en las fiestas de todo el mundo.

La trayectoria de artista europeo ha sido bastante exitosa desde que inició en la música. Además, ha recibido diversos discos de oro y platino por sus canciones y ha alcanzado el éxito en Europa (principalmente Alemania y Suiza), Israel y Sudamérica.

Cabe precisar que es la segunda vez que DJ BoBo pisará territorio peruano, sin embargo, en esta ocasión su renovado show durará aproximadamente dos horas, con una amplia banda de músicos en vivo y 15 coreógrafos en escena y que le darán un show espectacular en el escenario.

Recordemos que DJ BoBo presentará su gira “Evolution” el próximo sábado 31 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, las entradas están a la ventas en la plataforma de Teleticket.