Mia Mont regresa al Perú y prepara nuevo tema para todos sus seguidores

Con más de 10 años de experiencia en grandes escenarios y en el extranjero, la cantante peruana Mia Mont anuncia su regreso al Perú y con muchas sorpresas bajo la manga. La artista, pionera del pop urbano en nuestro país, anuncia que estrenará nuevas canciones para todos sus fans este 2024.

“Este camino lo inicié por ahí por el 2010 y a la fecha no me arrepiento de nada, todos estos años he sacado música para mi y para otros artistas, creo que es algo que me gusta mucho hacer, recuerdo mi primer tema “Por él”, que fue con el que inicié todo este bonito camino ya que se llegó a posicionar número #1 en el prestigioso HOT RANKING de HTV”, comenta la cantante que reside en Miami desde el 2022.

La cantante peruana ha logrado realizar colaboraciones con distintos referentes del género, entre los que se destacan: “Buscándote”, un remix con el productor Fainal, con su álbum “Antifantasía” logro ser reconocida como artista revelación por HTV y fue nominada en Los Premios HEAT como Mejor Artista Sur. También participó en “Yo No Fui Remix”, siendo la primera artista peruana en ser parte de un éxito urbano peruano.

Temas como "Prohibido" con Mike Bahía y "Solita" junto al mexicano Saak recibieron gran reconocimiento, al igual que "Lero Lero", que le permitió realizar una exitosa gira por Puerto Rico, Miami y New York, donde presentó su tema en DESPIERTA AMÉRICA. A la par en el Perú ya era reconocida por las principales radios del Perú como la nueva líder del género urbano.

“Muchos no saben pero también he participado como intérprete de canciones en telenovelas aquí en Perú , "Los Vílchez 1 y 2", "Princesas", y "Te Volveré a Encontrar".

Y este 2024 para ser exactos en enero estaré estrenando un nuevo sencillo para todos mis seguidores que siempre me han apoyado”, finaliza la artista.