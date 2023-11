Escándalo: Axl Rose es acusado de agresión sexual por ex modelo de Penthouse

En una denuncia presentada en Nueva York, Sheila Kennedy acusó a Axl Rose, reconocido cantante y líder de la banda de rock Guns N' Roses, de haberla ultrajado en un hotel en 1989. Según la demanda, los hechos tuvieron lugar después de que ambos se conocieran en una discoteca de la ciudad.

Kennedy afirma que Rose la trató como un objeto sexual y que nunca dio su consentimiento. Según la denuncia, se sintió atrapada y temerosa de enfrentar consecuencias físicas si se negaba.

“La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual. No utilizó preservativo. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla”, argumenta la demanda.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Axl Rose ha enfrentado acusaciones previas de agresión sexual en más de una ocasión. En 1985, fue denunciado por abusar de una adolescente de 15 años, mientras que en la década de 1990, su exesposa, Erin Everly, lo acusó de una serie de actos violentos, incluyendo escupirle, golpearla, atarla y arrastrarla del cabello varias veces, así como de obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.