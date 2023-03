Sergio Galliani tras aparatosa caída en concierto: “no fue para nada grave”

El actor y cantante Sergio Galliani fue protagonista de un bochornoso episodio que rápidamente se ha convertido en un video viral en redes sociales, pues durante el concierto con su banda ‘Chabelos’ se lanzó del escenario hacia el público, pero terminó cayendo estrepitosamente al piso.

Los comentarios sobre dicho episodio han llenado las redes sociales, por lo que ahora el mismo Galliani salió en redes a pronunciarse sobre este acontecimiento.

"Hoy me levanté lunes y vi una cantidad de WhatsApp y mensajes de amigos preguntándome por teléfono. No sé qué pasó, han viralizado el tema de la caída que tuve en el concierto del sábado. Sí, me caí y me paré y seguí cantando. Terminamos el concierto como debió ser, no fue para nada grave, fue una herida pequeña. Es más, les voy a enseñar lo que tengo, acá está (mostró su brazo). Un parche, una heridita pequeña y nada más", explicó.

Calmó la preocupación de sus fans y conocidos que preguntaban por su salud, afortunadamente, dijo que seguirá tocando y actuando. "Agradezco la preocupación de la gente, pero creo que ha sido más que nada la viralización de una noticia. La anécdota la hacen noticia. Están preocupando a la gente por las puras, a mis familiares también". Luego, finalizó su mensaje asegurando que se vienen más conciertos: "Qué siga el Rock N' Roll, con más precaución, eso sí, pero es parte del show, todavía estamos fuertes y con muchas ganas de seguir tocando y seguir actuando. Se vienen más conciertos".

FUERTE CAÍDA

Como se recuerda, Sergio Galliani sufrió una fuerte caída durante su concierto el pasado 18 de marzo, cuando intentó lanzarse al público que acudió a verlo, pero en lugar de sostenerlo se apartaron dejando que caiga sobre el piso de cemento. El personal de seguridad acudió hasta el artista para atenderlo, lo levantaron y, rápidamente, Galliani subió nuevamente a los escenarios para seguir con el concierto.

Con información de Exitosa