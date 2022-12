All I want for Christmas is you: Mariah Carey y el tema navideño que nunca pasa de moda

Mariah Carey y su tema navideño “All I want for Christmas is you” se ha vuelto en un clásico navideño y es común escucharlo en fiestas de fin de año. Desde su publicación en 1994 hasta hoy esta canción ha ido de menos a más, pero sus inicios no fueron lo que la artista esperaba.

LOS ORÍGENES

Cada vez que llega Navidad esta pista vuelve a aparecer y romper récords. Es el número uno de las canciones más escuchadas de Spotify en el mundo y hoy se mantiene en el puesto número 1 por 11 semanas seguidas en el Billboard Global 200. ¿Por qué esta canción se ha vuelto tan popular y cada Navidad vuelve a ser la favorita?, una razón podría estar en sus orígenes.

La canción es parte del disco “Merry Christmas” que contiene villancicos clásicos y temas inéditos escritos por la misma Carey y tiene la colaboración del compositor Walter Afanasieff, el genio detrás de una de las canciones más sonadas de la historia, “My heart will go on” de Celine Dion, y que se convirtió el tema principal de la película “Titanic”.

Pese al gran trabajo inicial, el álbum no tuvo gran acogida cuando fue publicado en 1994, al siguiente año “All I want for Christmas” ocupó el sexto lugar en la lista Hot Adult Contemporary de Billboard, pero el verdadero ascenso ocurrió 24 años después, cuando alcanzó un alto pico de reproducción y llegó al tercer lugar en el Billboard Hot 100, desde ese momento hasta hoy se ha consagrado en el primer lugar durante fiestas navideñas.

LA NAVIDAD DESEADA

Sin embargo, la duda surge siempre en cómo desde su frío estreno hoy es la canción número uno, una situación que se repite cada año desde el 2019. De acuerdo a su libro autobiográfico “The meaning of Mariah Carey”, su deseo era crear un tema que le hiciera feliz y sentirse como “una joven amada y despreocupada en Navidad”, confesó la artista.

Carey tuvo una infancia difícil, tal como lo confiesa en sus memorias, su hogar estaba lleno de decepción y dolor, pero Navidad era una fecha en que su familia buscaba recuperar un espíritu de unión. Según sus relatos, tanto ella como su madre se esforzaban por preparar una cena memorable, decorar su casa y hacer todo lo que tuvieron a la mano para lograr un “ambiente de alegría y júbilo”.

Pese a sus esfuerzos, no siempre aquellas noches de fiesta terminaban del todo bien, pues los resentimientos familiares alteraban siempre la armonía.

Carey relató que la mayor parte de “All I want for Christmas” la tocó en un pequeño teclado Casio barato, pero que ese era el sentimiento que quería para la canción. “Hay una dulzura, una claridad y pureza. No procedía de la inspiración cristiana, aunque ciertamente he cantado y escrito desde esa perspectiva conmovedora y espiritual; pero esta canción salió de un espacio infantil", confesó.

La cantante relató que para esta canción pensó en todo aquellos que la hace feliz en Navidad, chimeneas, regalos, luces, sin embargo, por su familia disfuncional nunca pudo vivir esa experiencia navideña, por ello, como una manera de sanar las carencias de su infancia, escribió una letra sincera con un toque optimista, con un mensaje simple: la compañía de un ser querido es más importante que cualquier lujoso regalo.

Con esta letra y melodía, Carey le dio el trabajo a Afanasieff para que termine de vestirla, pero con la instrucción que “tenía que empezar lenta, y la música tenía que irrumpir para lograr un momento tipo Jackson 5 o Phil Spector”, relató la artista e indicó que esa sería la clave del éxito de la canción.

Lo cierto es que "All I want for Christmas" sigue siendo un clásico y pese a tener 28 años desde su aparición, se mantiene fresca y omnipresente en cada Navidad.

Con información de El País, RPP y Billboard