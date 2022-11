Marco Romero estrena videoclip cortavenas junto a Susan Ochoa

Ya está disponible en todas las plataformas musicales y Youtube el sencillo y videoclip de “Me he dado cuenta”, un vals con sonidos modernizados de la autoría de Marco Romero, nueva canción en la que cuenta con la colaboración de la excepcional Susan Ochoa. El tema forma parte del nuevo disco “Mi lugar bendito” que el destacado cantautor nacional publicará en el 2023.

La trama del audiovisual en el que la talentosa Susan Ochoa incursiona en el vals criollo, narra una historia de desamor, inspirada en la potente letra de “Me he dado cuenta”, tema que Marco Romero escribió hace más de dos décadas. “’Esta canción fue una de mis primeras composiciones y está inspirada en historias de la vida misma. La lírica habla de un amor que irremediablemente ha llegado a su fin”, afirma Romero.

Bajo la dirección de Jorge Almora, el videoclip de “Me he dado cuenta” -que tuvo como locación principal las instalaciones del conocido restaurante La Basílica de Surco-, muestra el desencuentro, la soledad y el caos alrededor de una pareja, interpretada por Susan y Marco, cuya relación no da para más.

“La interpretación de Susan calza perfectamente con la temática de la canción. Su gran calidad vocal y potencia interpretativa resaltan aún más con esta letra. Paulo Morales, mi productor y yo estamos más que satisfechos con los resultados. Sin duda, Susan es el ensamble perfecto de esta canción. Me encantaría que, más adelante, ella la pueda grabar en su estilo”, confiesa el compositor.

Por su parte, agradecida por la convocatoria, Susan Ochoa afirma: “Estoy contentísima con la canción, felicito a Marco y le agradezco que me haya llamado. La canción es muy bonita, muy sentida y creo que es la historia de muchas personas cuando el amor se acaba. Nos hemos complementado poniendo cada uno lo suyo e interpretándola con el corazón, con mucho sentimiento, para que la gente escuche algo bonito”.

“Me siento identificada con la letra porque es corta venas, se parece a mi historia. Invito a todo el público, a mi club de fans, a la gente que me sigue, a que se den la oportunidad de escuchar ‘Me he dado cuenta’. Si bien ya he hecho otros feats, la invitación de Marco Romero ha sido especial, pues aparte de que se trata de otro género musical para mí -como la música criolla que me encanta-, esta es una fusión de dos estilos diferentes, de dos interpretaciones diferentes y yo estoy doblemente feliz por eso”, acota la ganadora de dos Gaviotas del Festival Internacional de Viña del Mar.

Para el estreno de la canción, Marco y Susan realizaron un en vivo a través del Instagram en el que compartieron con sus seguidores, la experiencia que fue grabar el videoclip de un tema tan sentido, tan emotivo. “No he podido encontrar una mejor interprete, para esta canción”, le confesó Marco a Susan y la invitó para que sigan haciendo cosas juntos.

La cantante le dijo también que estaba muy feliz “por esta etapa contigo, he disfrutado mucho la canción y la seguiré disfrutando”.

Acerca de la letra de la canción, el conductor de “Una y mil voces”, refirió que no es una historia suya y más bien la tenía guardada hace muchos años “y espero que la gente la disfrute, la cante y la haga suya”.

Finalmente, Susan le acotó que “eres más intenso que yo con las letras, hagamos otra canción acerca del amor bueno y sin mucho sufrimiento”.

Antes de terminar la transmisión en vivo Susan invitó a Marco a su concierto del próximo 10 de diciembre en La Estación de Barranco, a lo que el cantautor accedió siendo la sorpresa para la cantante. La invitación ya está dada y seguro Marco estará acompañando a Susan Ochoa.

Escuche “Me he dado cuenta” en su plataforma musical preferida: (https://orcd.co/mehedadocuenta).