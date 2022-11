Latin Grammy: abuelita de 95 años es nominada a ‘mejor artista nuevo’

Nunca cantó más allá que en el coro de la iglesia y hoy fue nominada a “Mejor artista nuevo” en los Latin Grammy. Ángela Álvarez, una mujer de 95 años, no puede creer el nuevo giro que su vida está tomando gracias al impulso e iniciativa de su nieto Carlos, quien la convirtió en una súper estrella.

SU SECRETO ES LA FÉ

Ángela canta con la vitalidad de una quinceañera, pese a no haber tomado clases ni formarse en un centro de canto, pero cuenta con la maestría de una persona que tiene gran entrenamiento vocal. Nunca se imagino a sí misma pasar por ese mundo de “alfombras rojas”. “Yo estoy tranquila, pero me agobian los horarios. Esta es como una semana loca y e piden que esté aquí, luego allí y que me levante temprano para hacer una lista de grandes cosas… pero hago todo igual”, dijo la anciana, pero reveló cuál ha sido su eterno secreto para hacerle frente a todo: su fe.

"Mi secreto es confiar. Todos mis problemas y todas mis angustias se las doy a Dios. Yo pongo todo en sus manos y la decisión es suya. Le digo 'tú vas a hacer conmigo lo que me convenga, porque tú sabes lo que me conviene y lo que no' y, sinceramente, creo que Dios me puso aquí”, se sinceró Ángela y aseguró que Dios quiso ponerla frente a los Latin Grammy.

LLEGÓ SU MOMENTO

Ángela cree que se llevará el galardón pese a competir con músicos veinteañeros. “Yo creo que sí me voy a llevar el galardón. Los chicos que están nominados conmigo son jóvenes, pueden seguir luchando. Si pierden ahora, pueden volver a probar porque aún les queda mucho. Pero yo ya no puedo volver a probar otra vez... ¡Si me faltan cinco años para cumplir los 100!”, confiesa la nominada a un Grammy por ‘Mejor artista nueva’.

La habilidosa cantante tiene sangre española por parte de padre, y sangre cubana por parte de madre. Desde muy joven se sintió atraída por las artes y fue su madre quien le inculcó el amor por la música, sus tías tocaban piano y pronto aprendió a tocar la guitarra, además de componer; sin embargo, nunca siguió su sueño de tocar en público porque su padre se lo impidió.

Luego, se casó, emigró a Estados Unidos donde se dedicó a cuidar de los niños, que era un pasatiempo que también le encantaba, pero nunca dejó de componer y en un diario almacenó más de 50 canciones que ella misma produjo, temas que su nieto Carlos José Álvarez, quien es productor musical, escuchó y decidió convertir en un álbum.

El producto musical vio la luz en el 2021, cuando su nieto le puso mucho ímpetu y rápidamente se convirtió en un hit, la gente adoraba la música hasta que las canciones llegaron a oídos del actor Andy García, quien produjo ‘Miss Álvarez', un documental donde destaca la historia de la nonagenaria.

Este año Ángela participó también en la película ‘El padre de la novia’, protagonizada por Gloria Estefan y el mismo Andy García, en un pequeño rol que implicaba cantar un bolero ‘Quiéreme mucho’, todo esto ocurrió en solo 12 meses. Ahora queda esperar si la tatarabuela logrará concretar uno de sus más preciados sueños: ganarse un Grammy.

Con información de El Mundo.